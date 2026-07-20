Форвард сборной Бразилии Ришарлисон прыгал от радости во время гола Торреса в финале ЧМ-2026

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон не сдержал эмоций после гола Феррана Торреса в матче Испания — Аргентина в финале чемпионата мира-2026.

Форвард сборной Испании отличился на 106-й минуте и принес победу своей национальной команде.

На видео Ришарлисон катался по полу и прыгал от радости. Запись опубликовала в соцсети его девушка Аманда Араужо.

Бразилия на ЧМ-2026 дошла до 1/8 финала и проиграла Норвегии со счетом 1:2. На счету Ришарлисона 54 матча за сборную Бразилии, в которых он забил 20 голов.