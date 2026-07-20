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Сегодня, 01:42

Лионель Месси заплакал после вручения серебряной медали ЧМ-2026

Фото Getty Images

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез во время церемонии награждения на ЧМ-2026 по футболу.

Форвард расплакался после того, как ему вручили серебряную медаль. В финале турнира аргентинцы уступили Испании (0:1 доп. вр.).

Фото скриншот трансляции церемонии награждения на ЧМ-2026

Месси проиграл второй финал чемпионата мира в карьере — в первый раз он в составе сборной Аргентины уступил Германии (0:1 доп. вр.) на ЧМ-2014. На ЧМ-2022 Месси впервые стал чемпионом мира — тогда аргентинцы победили в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Аргентина — трехкратный чемпион мира (1978, 1986, 2022). Аргентинцы в четвертый раз потерпели поражение в финале ЧМ — до этого они уступали в матчах за золото в 1930, 1990 и 2014 годах.

Ферран Торрес.Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!
Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
1:0
Аргентина

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Чемпионат мира по футболу 2026

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