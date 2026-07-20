Лионель Месси заплакал после вручения серебряной медали ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез во время церемонии награждения на ЧМ-2026 по футболу.

Форвард расплакался после того, как ему вручили серебряную медаль. В финале турнира аргентинцы уступили Испании (0:1 доп. вр.).

Фото скриншот трансляции церемонии награждения на ЧМ-2026

Месси проиграл второй финал чемпионата мира в карьере — в первый раз он в составе сборной Аргентины уступил Германии (0:1 доп. вр.) на ЧМ-2014. На ЧМ-2022 Месси впервые стал чемпионом мира — тогда аргентинцы победили в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Аргентина — трехкратный чемпион мира (1978, 1986, 2022). Аргентинцы в четвертый раз потерпели поражение в финале ЧМ — до этого они уступали в матчах за золото в 1930, 1990 и 2014 годах.