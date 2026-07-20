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Сегодня, 13:00

Самедов — о Родри на ЧМ-2026: «Футболист без слабых мест»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Александр Самедов ответил на вопрос «СЭ» о лучшем футболисте чемпионата мира-2026. Им был признан испанец Родри.

«Родри однозначно лучший игрок чемпионата мира. Все строится вокруг него. Мегакрутой полузащитник. Этот чемпионат мира убедил меня, что он номер один сейчас. Футболист без слабых мест. Сто процентов заслуженная награда», — сказал Самедов «СЭ».

30-летний футболист в 8 матчах турнира не отметился результативными действиями. В финале сборная Испании выиграла у сборной Аргентины (1:0 д.в.).

Ранее вместе со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.

Дональд Трамп остался вместе с&nbsp;футболистами сборной Испании, когда те&nbsp;праздновали победу на&nbsp;чемпионате мира-2026.Триумф Испании, Трамп влез в чемпионское фото, 28-минутный перерыв: главное за ночь 20 июля на ЧМ-2026

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Александр Самедов
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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