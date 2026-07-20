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Сегодня, 13:58

Гранат — о финале ЧМ-2026: «Одна команда пыталась играть, а другая ей мешала»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Аргентины от Испании (0:1 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Одна команда пыталась играть, а другая ей мешала. Все закономерно. Напоминает детский футбол. Команда не может ничего противопоставить сопернику, и начинаются крики. Давайте хотя бы кого-нибудь ударим! По-футбольному Аргентина не имела никаких шансов обыграть Испанию. Поэтому она пыталась сделать что-то с помощью бойцовских стычек», — сказал Гранат «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира второй раз в истории.

(Давид Петросян)

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