Беккер — о финале ЧМ-2026: «Поздравляю Испанию, но я все равно люблю Месси!»

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

Матч прошел 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) и завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев, которые забили в дополнительное время.

«Поздравляю Испанию, но я все равно люблю Месси!» — написал Беккер в своих соцсетях.

Также Беккер назвал потрясающим игроком полузащитника сборной Испании Родри, который стал обладателем «Золотого мяча» ЧМ-2026.

Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории участие в турнире приняли 48 команд.