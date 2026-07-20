В Мадриде во время празднования победы Испании на ЧМ-2026 задержали семь человек

Семь человек были задержаны в Мадриде во время празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу, сообщила газета Razon.

Испания обыграла в финальном матче Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Празднование победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года завершилось в Мадриде задержанием семи человек в связи с различными происшествиями», — говорится в публикации издания.

При этом, по информации газеты, серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, в целом празднования в испанской столице прошли в штатном режиме.

Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник. Ожидается, что футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти города уже подготовили план ограничения движения в районе площади.