Дель Потро — Месси после финала ЧМ-2026: «Ты оставил Аргентину на вершине мира! Мы гордимся тобой»

Чемпион US Open-2009 аргентинец Хуан Мартин дель Потро поблагодарил нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче 19 июля аргентинцы уступили Испании в дополнительное время со счетом 0:1.

«Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира! Мы гордимся тобой, сборной и тем, как вы представляли нашу страну! Спасибо», — написал дель Потро в своих соцсетях.

Месси выступил на шестом для себя чемпионате мира. 39-летний аргентинец провел 8 матчей, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2026.