Самедов о Паредесе: «Когда играл за «Зенит», меня не поразил. Он действует в интересах команды»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о несдержанном поведении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса.

«Аргентинцы настроены всегда на грубый футбол, у них грязный язык. Эти ребята действуют в интересах своей сборной. Они делают все, чтобы достичь результата. Это их стилистика. Паредес — сильный футболист. Не могу сказать, что когда Леандро играл за «Зенит», меня поразил. Понятно, что это был хороший футболист, но как потом у него сложилось... Начал выступать в сильных командах. Даже сейчас он является важной фигурой для национальной команды. Его действия исключительно ради своей сборной», — сказал Самедов «СЭ».

19 июля Паредес атаковал защитника сборной Испании Эрика Гарсию после завершения финального матча чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины (1:0 д.в.). 32-летний аргентинец схватил 25-летнего Гарсию за шею. Также он атаковал и полузащитника испанской команды Гави. После этого футболист получил красную карточку.

На ЧМ-2026 Паредес в семи матчах не отметился результативными действиями.