Роднина — о финале ЧМ-2026: «Чего жалеть Месси? Он любим всеми и успешен во всем»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о поражении сборной Аргентины от Испании (0:1 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Чего жалеть Месси? Он олимпийский чемпион, чемпион мира. Он любим всеми и успешен во всем. И поражение это всей команды, а не его лично. Я бы вообще не называла это поражением. Это длинный турнир впервые в истории, аргентинцы дошли до финала, и Месси играл достойно, учитывая его опыт и возраст. Против него вообще играют все. Помню, как бедного Пеле просто избивали! Поэтому я думаю, что слово «жалеть» не про него», — сказала Роднина «СЭ».

Месси выступил на шестом для себя чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.