Франция — Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу
Франция и Сенегал сыграют в групповом этапе чемпионата мира по футболу 16 июня
Сборные Франции и Сенегала сыграют в групповом этапе чемпионата мира по футболу во вторник, 16 июня. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Сенегал можно в матч-центре на нашем сайте.
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