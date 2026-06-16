Пименов считает, что Австрия обыграет Иорданию на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче Австрия — Иордания на чемпионате мира-2026.

«Сборная Австрии — крепкая команда. Много игроков из топ-5 лиг Европы. Они должны обыграть Иорданию. Но особых ожиданий от матча нет. Практически в каждой группе по три команды выходят в плей-офф. Поэтому весь групповой этап можно особо не напрягаться и спокойно готовиться к 1/16 финала», — сказал Пименов «СЭ».

Игра Австрия — Иордания пройдет 17 июня на арене «Ливайс Стэдиум» в Санта-Клара, стартовый свисток прозвучит в 7.00 по московскому времени.