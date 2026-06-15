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17 июня, 00:05
Франция победила Сенегал: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
А на этом всё! Спасибо, что следили за прекрасным матчем вместе с нами! До новых встреч!
Свой следующий матч сборная Франции проведёт 23 июня. На стадионе в Филадельфии подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной командой Ирака. Матч начнётся в 00:00 по московскому времени. Сборная Сенегала на этом же стадионе сыграет со сборной Норвегии 23 июня. Матч начнётся в 03:00 мск.
Сборная Франции уверенно побеждает Сенегал благодаря голам во втором тайме
Франция 3:1 Сенегал. Если же первая половина встречи осталась за подопечными Папа Тьява, то во втором тайме французы взялись за дело. Сначала забил капитан «синих» Мбаппе. Затем удачно вышел на замену Барколя и практически сразу оформил гол в ворота Менди. Но а забитый мяч Мбайе ничем не помог номинальным гостям — поражения было не избежать.
Мбаппе становится лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу
90+6-я минута. 58-ой гол забивает капитан сборной Франции по футболу. Через минуту после гола сенегальцев Мбаппе пробежал по центру и пробил в угол. Менди почти дотянулся до мяча, но не выручил свою команду. Это исторический гол для Килиана Мбаппе.
Мбайе забивает первый мяч для сборной Сенегала на Чемпионате Мира
90+5-я минута. Не самые удачные действия в защите у сборной Франции. Мбайе подхватил мяч на левом фланге, пробежал в оличноку, пробил прямо в Меньяна. От кулаков последнего мяч залетел прямо в створ.
89-я минута. Шерки первым же касанием пытался убежать в контратаку. Сразу три сенегальских футболиста сдержали его на чужой половине поля.
84-я минута. Французы по-прежнему бегут вперёд. Барколя пасовал на Мбаппе в центр штрафной. Капитан «синих» пробил точно в руки Менди.
Барколя удваивает преимущество французов после выхода на замену
82-я минута. Шикарная передача вразрез от Рабьо, подстать Майклу Олисе. Теперь же на месте принимающего Барколя. Удалось Бредли перебросить мяч через Менди. Кулибали к мячу уже было не успеть.
80-я минута. Первая замена у сборной Франции в матче — Дембеле покидает поле. Вместо него вышел Барколя.
78-я минута. Продолжает сборная Франции атаковать и прессинговать на чужой половине поля, но пока без особо опасных моментов.
76-я минута. Первые замены в матче: у сборной Сенегала два новых игрока на поле. Мбайе и Диарра вышли вместо Сарра и Камара.
74-я минута. Тут же момент у «синих» — Дуэ вошёл в штрафную и пробил с фланга. Менди парировал ногой, переведя мяч на угловой.
71-я минута. Команды вернулись на поле. Олисе пробил из-за пределов штрафной, но очень слабо. Мяч в руках у Менди.
67-я минута. Мяч побывал в воротах сборной Франции после удара Джексона, однако судья зафиксировал положение вне игры во время забегания Николаса за спину защитникам.
Мбаппе открывает счёт в матче
66-я минута. Гол! Олисе вырезал шикарную передачу между трёх линий с фланга. Мбаппе в касание пробил в угол. Менди не успел сложиться и отбить удар. Это 57-й гол забивает Мбаппе за сборную Франции.
63-я минута. Стали пользоваться пространством игроки сборной Франции. Олисе увидел забег капитана и сделал проникающую передачу на Мбаппе в чужую штрафную. Килиан вновь не переиграл Эдуарда Менди. До чего же хорош голкипер африканской сборной на выходах.
59-я минута. Главный арбитр матча Фагани побежал лично смотреть ВАР на предмет назначения пенальти.
58-я минута. Мане сбивает в собственной штрафной Мбаппе. Касание было и в мяч и в ногу. Идёт видеопросмотр ВАР.
56-я минута. Ещё один серьёзный шанс у французов — Мбаппе выходил на рандеву с Менди после проникающей передачи в штрафную. Вновь сенегальский голкипер спасает на выходе.
52-я минута. Ошибка сенегальцев в центре поля — Олисе ловким движением перехватил мяч и пробил уже в чужой штрафной по воротам. Менди в полуприсяде бедром перевёл мяч на угловой.
51-я минута. Джексон в одиночку в стиле легкоатлета бежал к воротам Меньяна. Всё это время его сопровождал Салиба, который в конце концов бильярдным движением отобрал мяч у Николаса.
49-я минута. Рабьо искал передачей в чужую штрафную атакующих партнёров, но пас вышел неточным.
47-я минута. Сенегальцы дали пространство для рывка и удара с левой Дуэ. Дезире не попал в створ.
Перерыв
Французы пытаются найти свою игру, но несмотря на присутствие моментов пока это сделать не удаётся. Подопечные Папа Тьява смотрятся очень уверенно и часто проводят время на чужой половине поля. Отличиться пока не удалось никому. Ждём второй тайм!
45+6-я минута. Мане вошёл в чужую штрафную и прострелил. После рикошета мяч прилетел Сарру, который с 10-ти метров не попал в огромный створ ворот соперника.
45+4-я минута. Быстрая атака французов не увенчалась успехом. Никто не помешал Кунде пробежать по флангу и навесить на капитана сборной Мбаппе. Слишком сильной и быстрой получилась передача.
45+2-я минута. Могли в контратаке французы зацепиться за момент. Рабьо перехватил мяч в центре и отправил его на ход Дембеле. Усман переводил атаку на левый фланг, а там скоростного Дуэ опередил Гийе.
44-я минута. После подачи с углового в исполнении Олисе мяч без особого труда оказался в руках у Менди.
42-я минута. Во время атаки французов мяч попал в руку лежащему на газоне Гийе. Штрафной в пользу номинальных хозяев на левом фланге.
39-я минута. Сарр упал после контакта с Салибой. Мане пробил из-за пределов штрафной на добивании, но мяч пошёл точно по центру и в руки Меньяну.
38-я минута. Фланги сегодня настоящее оружие у Сенегала. Сарр с каждой минутой всё смелее заходит в штрафную Меньяна. В этот раз Исмаилу опередил Салиба.
34-я минута. Смело действуют сенегальцы на чужой половине поля. Сарр ждал забегания Диатта в штрафную и отпасовал низом. Эту передачу взглядом за пределы поля проводил Эрнандес.
31-я минута. Ещё одна передача на Джексона в штрафную по флангу. На сей раз Упамекано заранее выбил мяч из-под ног у своего одноклубника.
29-я минута. Опасно поднимает ногу Гийе и попадает в лицу обладателю золотого мяча — Усману Дембеле.
25-я минута. Прекрасная контратака сборной Сенегала. Джексон убежал от Упамекано и пробил в штангу. Мяч срикошетил в ноги Меньяну и вылетел за лицевую на угловой. Самый опасный момент в матче.
23-я минута. Вновь Сарр после передачи на свой фланг пошёл пробовать свои силы в выходе на чужие ворота. Упамекано не даёт в обиду себя и свою сборную. Единоборства сегодня за французскими защитниками.
20-я минута. Кулибали отдал передачу на чужую половину поля точно в ноги Сарру. Исмаила обогнал Эрнандеса и пробил по воротам с острого угла. Выше ворот!
18-я минута. Опасная попытка удара от французской сборной. Выстрел Дембеле шёл в створ, но перед этим собрал рикошет из двух сенегальских футболистов.
16-я минута. Продолжительное время французы владели мячом и планировали свою атаку. Сенегальцев это нисколько не смутило. Мяч после неудачного навеса вновь в ногах опытного голкипера сборной Сенегала.
14-я минута. Дембеле передачей низом вновь отправил Мбаппе догонять мяч в чужой штрафной. И сейчас Менди оказался быстрее.
12-я минута. Мбаппе дождался передачи в штрафной соперника, но не сумел обработать мяч. Этим воспользовался капитан сенегальцев Кулибали и выбил мяч за боковую.
10-я минута. Французы высоко прессингуют номинальных гостей матча, однако довести дело до полноценного удара «синим» пока не удаётся.
8-я минута. Джексон забежал за спину Упамекано во время атаки африканской сборной и угодил в офсайд после передачи от Сарра.
7-я минута. Вновь Сенегал в атаке. Пытался Сарр сам забежать в штрафную, но столкнулся с крепкой спиной Упамекано.
5-я минута. Попытка скатить на Олисе от партнёров не увенчалась успехом — Менди вышел из ворот и забрал мяч в руки.
3-я минута. Первый фол в матче — Рабьо в борьбе с Мане высоко выставил ногу и повалил на газон атакующего игрока сенегальцев.
3-я минута. Тчуамени после контакта с Джексоном наступил на ногу своему голкиперу. Меньяну потребовалось время, чтобы придти в себя.
2-я минута. Сенегальцы принялись атаковать с первых минут. Диуф пробежал по левому флангу и навесил на Джексона. Высокорослого нападающего опередил Эрнандес, выбив мяч головой на угловой.
Первый тайм
1-я минута. Тчуамени разыгрывает мяч выносом на чужую половину поля. Игра началась.
Команды появляются на поле. Совсем скоро прозвучат национальные гимны государств участников матча.
Дидье Дешам выставил следюущий состав на матч с Сенегалом
Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Дембеле, Дуэ, Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Л. Эрнандес, Шерки, Тюрам, Матета, Лакруа, Коне, Конате, Канте, Заир-Эмери, Динь, Густо, Барколя, Аклиуш.
Состав сборной Сенегала на матч с французами
Сенегал: Менди, Диатта, Кулибали, Ниахате, Диуф, П. Гуйе, И. Гуйе, Камара, Сарр, Мане, Джексон.
Запасные: Диав, Диуф, Диао, Сапоко Ндиайе, Диарра, Дьенг, Мбайе, Менли, И. Ндиайе, Ш. Ндиайе, М. Сарр, П. Сарр, Сек, Сисс, Якобс.
Франция — Сенегал: личные встречи
Единственный матч сборных состоялся в первом туре группового этапа ЧМ-2002 — сенегальцы сенсационно победили благодаря голу Папа Диопа на 30-й минуте.
Сборная Сенегала: последние результаты
В 2026 году команда Папа Тиава победила Перу (2:0) и Гамбию (3:1), уступила США (2:3) и сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0).
Сборная Франции: последние результаты
В 2026 году синие провели четыре товарищеских матча. В марте во время американского турне сборная Франции победила Бразилию (2:1) и Колумбию (3:1). В июне французы сначала уступили Кот-д'Ивуару (1:2), затем обыграли Северную Ирландию (3:1).
Где и во сколько пройдет матч Франция — Сенегал
Матч Франция — Сенегал состоится во вторник, 16 июня, на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть трансляцию матча Франция — Сенегал
Матч Франция — Сенегал в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Сборные Франции и Сенегала сыграют в первом туре группового турнира чемпионата мира по футболу. Это стартовый матч группы I, в которую также попали Норвегия и Ирак.
Сборная Франции заняла первое место в группе D европейского отборочного турнира, опередив Украину, Исландию и Азербайджан. Синие лишь единожды потеряли очки — в гостевом матче с Исландией (2:2) при пяти победах в остальных встречах.
Сборная Сенегала заняла первое место в группе B в африканском отборе. Команда Папа Тиава, у которой в соперниках были ДР Конго, Судан, Южный Судан, Того и Мавритания, не проиграла ни разу и набрала 24 очка из 30 возможных.
Франция и Сенегал провели единственный матч на ЧМ-2022 — 31 мая в группе А африканцы неожиданно победили в Сеуле благодаря голу Папа Диопа.
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Франция — Сенегал. Присоединяйтесь!