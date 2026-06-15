Франция победила Сенегал: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Сборные Франции и Сенегала сыграют в первом туре группового турнира чемпионата мира по футболу. Это стартовый матч группы I, в которую также попали Норвегия и Ирак.

Сборная Франции заняла первое место в группе D европейского отборочного турнира, опередив Украину, Исландию и Азербайджан. Синие лишь единожды потеряли очки — в гостевом матче с Исландией (2:2) при пяти победах в остальных встречах.

Сборная Сенегала заняла первое место в группе B в африканском отборе. Команда Папа Тиава, у которой в соперниках были ДР Конго, Судан, Южный Судан, Того и Мавритания, не проиграла ни разу и набрала 24 очка из 30 возможных.

Франция и Сенегал провели единственный матч на ЧМ-2022 — 31 мая в группе А африканцы неожиданно победили в Сеуле благодаря голу Папа Диопа.

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Франция — Сенегал. Присоединяйтесь!