Сборные Австрии и Иордании встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе (США) и начнется в 7.00 по московскому времени. Матч Австрия — Иордания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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За основными событиями и результатом игры Австрия — Иордания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.

17 июня, 07:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

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