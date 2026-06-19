ФИФА после жалобы Тухеля изменила место расположения фотографов во время гимнов на ЧМ-2026

ФИФА изменила место расположения фотографов во время исполнения гимнов на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщает BBC.

По информации источника, теперь фотографы могут находиться группой ближе к центральной линии поля, а тренерский штаб во время гимна не обязан оставаться у скамейки запасных, его члены имеют право перемещаться влево или вправо от фотографов для беспрепятственного обзора.

В среду сборная Англии стартовала победой над сборной Хорватии (4:2) в групповом турнире ЧМ-2026. После матча тренер англичан Томас Тухель пожаловался на пресс-конференции на скопление фотографов перед тренерским штабом во время гимна, из-за чего специалист не мог видеть игроков своей команды. При этом Английская футбольная ассоциация (FA) по-прежнему ожидает обсуждения этого вопроса с ФИФА.

Как подчеркивает BBC, стадион, на котором проходил первый матч англичан, предназначен для американского футбола и является домашним для команды «Даллас». Поля арен Национальной футбольной лиги (НФЛ) меньше по размеру, в связи с чем для укладки газона для футбола пришлось поднимать уровень поля на 1,2 м. Это привело к потере пространства за бровкой и ограничению пространства для тренеров и фотографов.