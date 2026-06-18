Тухель остался недоволен новой предматчевой церемонией на чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после победы над Хорватией (4:2) в 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 обратился к ФИФА по поводу новой предматчевой церемонии, во время которой исполняют гимны стран.

«Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов... Я просто не мог видеть свою команду. Ждал этого момента, он был очень особенным, а я стоял перед стеной из 50 фотографов. Я не мог видеть ни одного игрока, и это немного испортило мой опыт», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

На чемпионате мира-2026 перед началом матча в центр поля выходят все игроки обеих команд, которые включены в заявку на игру. Такая церемония впервые проводится на крупных турнирах.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во 2-м туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.