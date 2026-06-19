Иран подаст жалобу в ФИФА на ограничения перед матчами ЧМ, сборной не дают ночевать в США

Федерация футбола Ирана направит жалобу в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира, сообщает агентство IRNA.

Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной команде запрещено находиться на территории США вне игровых дней. После каждого матча команда должна покидать страну. После матча 1-го тура против Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике команде не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после встречи, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику.

Как сообщает агентство, аналогичная ситуация повторилась перед матчем с Бельгией, который пройдет в Лос-Анджелесе 21 июня. Сборной вновь было отказано в просьбе прибыть в город за два дня до игры для проведения тренировки.

Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки команд. В связи с этим организация официально направит свой протест в ФИФА. Сборной Ирана также предстоит сыграть в группе G с Египтом 26 июня.