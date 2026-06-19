Аленичев назвал Роналду «якорем» сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в авторской колонке для «СЭ» поделился мнением об игре сборной Португалии на старте чемпионата мира-2026.

Комментируя матч португальцев с ДР Конго, Аленичев отметил, что ожидал от команды Роберто Мартинеса совсем другого футбола.

«Учитывая состав, скажу, что это была совсем не та команда, которую многие хотят видеть на этом чемпионате мира», — заявил Аленичев.

По его словам, после быстрого гола сборная Португалии вместо развития преимущества стала играть слишком академично.

«Классический академичный футбол: поперек, назад, чуть-чуть вперед. Просто держание мяча, и это при феноменальной линии полузащиты», — отметил эксперт.

Отдельно Аленичев высказался о роли Криштиану Роналду. Он считает, что тренерскому штабу пора принимать серьезное решение по капитану команды.

«Его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков — при всей их любви к Криштиану. Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение», — сказал Аленичев.

По мнению бывшего тренера «Спартака», Роналду остается великим футболистом, однако сейчас его присутствие мешает сборной играть быстрее и эффективнее.

«С «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке — это риск взрыва в раздевалке. Поэтому Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор», — добавил Аленичев.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории участвуют 48 сборных.