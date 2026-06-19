Сборные США и Австралии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 19 июня. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч США — Австралия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа D.

19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

Команды выступают в группе D, где также играют сборные Турции и Парагвая. США начали турнир с победы над Парагваем со счетом 4:1, а Австралия в первом туре обыграла Турцию — 2:0. Очная встреча может стать важной для распределения мест в группе перед заключительным туром.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча США — Австралия. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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