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Агент Барбоза: «Бразилия должна не только победить Гаити, но и выдать очень убедительный матч»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Бразилия — Гаити на чемпионате мира-2026.

«Мы уже видели, что на чемпионате мира нет простых матчей. Все команды, за исключением некоторых, являются очень конкурентоспособными. Естественно, у Бразилии есть шанс показать тот уровень, которого мы ждем от этой сборной. Они должны не только победить, но и выдать очень убедительный матч. Марокко в отличие от Гаити — сильная сборная, поэтому я думаю, что на этот раз нам стоит ждать много интересных моментов и голов. Для Бразилии это будет решающий матч. Мы знаем, что у команд есть возможность выхода из группы с третьего места, но не у всех. Поэтому я думаю, что бразильцы будут играть на высоком уровне», — сказал Барбоза «СЭ».

Бразилия встретится со сборной Гаити в субботу, 20 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Начало игры — в 03:30 по московскому времени.

Александр Антоняк

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Гаити по футболу
Паулу Барбоза

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