7 мая, 03:17

Трамп не знал, что сборная России не допущена к ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Дональд Трамп и Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу чемпионата мира-2026 узнал, что сборная России не допущена до участия в турнире.

Один из журналистов спросил Трампа: «Россию отстранили от участия в чемпионате мира. Какова ваша позиция?», на что глава государства ответил: «Я этого не знал. Это правда?»

После этого Инфантино объяснил позицию ФИФА в отношении сборной России.

«Он босс. Я не босс в этом», — добавил Трамп, указав на президента ФИФА.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории на турнире сыграют 48 команд.

Президент ФИФА Инфантино надеется, что сборная России вернется на международные соревнования
Футбол
Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
Дональд Трамп
