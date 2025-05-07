Трамп не знал, что сборная России не допущена к ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу чемпионата мира-2026 узнал, что сборная России не допущена до участия в турнире.

Один из журналистов спросил Трампа: « Россию отстранили от участия в чемпионате мира. Какова ваша позиция?», на что глава государства ответил: «Я этого не знал. Это правда?»

После этого Инфантино объяснил позицию ФИФА в отношении сборной России.

«Он босс. Я не босс в этом», — добавил Трамп, указав на президента ФИФА.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории на турнире сыграют 48 команд.