Президент ФИФА Инфантино надеется, что сборная России вернется на международные соревнования

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом по поводу чемпионата мира-2026 выразил надежду, что сборная России вернется на международные соревнования.

Трамп удивился, когда ему задали вопрос про недопуск российской команды к участию в ЧМ-2026.

«Это правда. Им пока запрещено играть. Но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир и тогда Россию снова примут. Так что вот на что мы надеемся», — сказал Инфантино.

«Он босс. Я не босс в этом», — добавил Трамп, указав на президента ФИФА.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории на турнире сыграют 48 команд.