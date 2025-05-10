Футбол
10 мая, 03:12

Грэм Арнольд возглавил сборную Ирака

Евгений Козинов
Корреспондент

Федерация футбола Ирака на официальном сайте объявила о назначении Грэма Арнольда новым главным тренером национальной сборной. Он сменит испанца Хесуса Касаса перед предстоящими отборочными матчами чемпионата мира-2026.

5 июня сборная Ирака встретится с Кореей в отборе ЧМ-2026, а затем через пять дней отправятся в Амман, чтобы сыграть с Иорданией.

Последним местом работы Арнольда была сборная Австралии, которую он тренировал с 2018 по 2024 год. В 56 матчах австралийцы под его руководством одержали 36 побед и 7 раз сыграли вничью.

Трамп не знал, что сборная России не допущена к ЧМ-2026

Месси вызвали на июньские отборочные матчи ЧМ-2026

