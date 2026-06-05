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5 июня, 18:00

ЧМ по футболу 2026: во сколько церемония открытия

Три церемонии открытия чемпионата мира-2026 пройдут в странах-хозяйках
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в четверг и пятницу, 11 и 12 июня. ФИФА приняла решение провести три церемонии открытия в трех странах-хозяйках.

График церемоний и главные артисты:

Мексика (Мехико, стадион «Ацтека»): четверг, 11 июня 2026 года, в 22.00 по московскому времени. Тематика шоу построена вокруг традиционного мексиканского искусства папье-пикадо. Хедлайнеры: рок-группа Mana, певец J Balvin, Alejandro Fernandez и Tyla.

Канада (Торонто, стадион «БМО Филд»): пятница, 12 июня 2026 года, в 20.30 по московскому времени. Шоу посвятят многокультурной мозаике страны. На сцене выступят канадские звезды Michael Buble, Alanis Morissette и Alessia Cara.

США (Лос-Анджелес, стадион «Соу-Фай»): в ночь на субботу, 13 июня 2026 года, в 2.30 по московскому времени. Тема церемонии — блеск и триумф кубка мира. Главными звездами станут Katy Perry, рэпер Future, Anitta и LISA из BLACKPINK.

Долгое время оставался открытым вопрос об участии Шакиры. 5 июня ФИФА официально подтвердили выступление певицы на мероприятии в Мехико. Также исполнительница станет хедлайнером первого в истории масштабного шоу в перерыве финального матча.

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