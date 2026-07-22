Директор ФБР Патель назвал ЧМ-2026 самым безопасным в истории

Директор ФБР США Каш Патель рассказал об мерах безопасности, предпринятых для проведения чемпионата мира-2026.

Ведомство мобилизовало 5000 сотрудников в 16 городах, чтобы обеспечить отсутствие инцидентов с безопасностью во время турнира.

«Чемпионат мира по футболу 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в истории мира, побив предыдущий рекорд посещаемости на двузначные числа. Америка, мы справились: ноль серьезных инцидентов с безопасностью по всей стране, пока мы проводили эквивалент 78 Супербоулов за 38 дней, вместе с 40 базовыми лагерями, бесконечными фан-зонами и празднованиями почти в каждом штате. Мы провели самый безопасный чемпионат мира в истории», — написал Патель в соцсети.

Патель подчеркнул, что подготовка к ЧМ-2026 со стороны ФБР началась с образования президентом Дональдом Трампом целевой группы Белого дома по турниру 18 месяцев назад, после чего ФБР с нуля создало объединенный оперативный центр, международный координационный центр полиции, координационный центр разведки и другие структуры.

По словам главы ФБР, это была самая ресурсоемкая работа службы за всю историю, но она того стоила, учитывая высокие стандарты безопасности, поддерживаемые на протяжении всего турнира.

Чемпионат мира проходил одновременно с многочисленными мероприятиями, посвященными 250-летию Соединенных Штатов США в июле, включая турнир UFC в Белом доме.

ЧМ-2026 проходил в США, Канаде и Мексике. При этом США приняли 78 из 104 матчей турнира.