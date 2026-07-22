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Нигматуллин: «Симону не хватает харизмы. Он не из тех, кто излучает на поле уверенность»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о вратаре испанцев Унаи Симоне.

«На мой взгляд, ему не хватает харизмы. Он не из тех, кто излучает на поле уверенность. Чего не скажешь о предыдущем поколении вратарей испанской сборной — Субисаррете, Касильясе, Вальдесе.

В моем вратарском рейтинге Симона превосходят и Мартинес, и Меньян, и Алиссон, и Куртуа. Те — глыбы! У них выше коэффициент надежности. А Унаи — добротный футболист, который всю карьеру провел в скромном «Атлетике». Тоже показатель.

Был бы он голкипером экстра-класса, давно бы перешел в топ-клуб. Как Жоан Гарсия, его дублер в сборной. Тот выстрелил в «Эспаньоле» — и сразу получил предложение от «Барселоны». Симона на эту позицию даже не рассматривали. Но де ла Фуэнте он полностью устраивает», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Колонка Руслана Нигматуллина о&nbsp;финале ЧМ-2026 и&nbsp;лучших вратарях турнира.«Родри хорош. Но лучший игрок ЧМ-2026 — Месси». Колонка Нигматуллина

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