Нигматуллин: «Симону не хватает харизмы. Он не из тех, кто излучает на поле уверенность»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о вратаре испанцев Унаи Симоне.

«На мой взгляд, ему не хватает харизмы. Он не из тех, кто излучает на поле уверенность. Чего не скажешь о предыдущем поколении вратарей испанской сборной — Субисаррете, Касильясе, Вальдесе.

В моем вратарском рейтинге Симона превосходят и Мартинес, и Меньян, и Алиссон, и Куртуа. Те — глыбы! У них выше коэффициент надежности. А Унаи — добротный футболист, который всю карьеру провел в скромном «Атлетике». Тоже показатель.

Был бы он голкипером экстра-класса, давно бы перешел в топ-клуб. Как Жоан Гарсия, его дублер в сборной. Тот выстрелил в «Эспаньоле» — и сразу получил предложение от «Барселоны». Симона на эту позицию даже не рассматривали. Но де ла Фуэнте он полностью устраивает», — написал Нигматуллин для «СЭ».