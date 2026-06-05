Сборная Канады: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Канады на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Канады по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе В. Соперники канадцев — сборные Катара, Швейцарии, Боснии и Герцеговины.
Игры канадцев пройдут на двух стадионах: «Бимо Филд» в Торонто (Канада) и «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Канады
12 июня, пятница
22.00. Канада — Босния и Герцеговина
19 июня, пятница
1.00. Канада — Катар
24 июня, среда
22.00. Швейцария — Канада
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Канады, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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