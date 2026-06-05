Сборная Канады: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Канады на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Канады по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе В. Соперники канадцев — сборные Катара, Швейцарии, Боснии и Герцеговины.

Игры канадцев пройдут на двух стадионах: «Бимо Филд» в Торонто (Канада) и «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Канады

12 июня, пятница

22.00. Канада — Босния и Герцеговина

19 июня, пятница

1.00. Канада — Катар

24 июня, среда

22.00. Швейцария — Канада

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Канады, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.