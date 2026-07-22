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Сегодня, 10:30

Нигматуллин: «Родри хорош. Но лучший игрок ЧМ-2026 — Месси»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение об игре полузащитника сборной Испании Родри на ЧМ-2026.

«Лучшим игроком ЧМ-2026 в итоге признали Родри. Он и вправду хорош. Связующее звено между обороной и атакой, в каждом матче выполняет сумасшедший объем работы. О таких говорят — хребет команды. Статистика тоже за капитана испанцев — по количеству отборов и точных передач ему на турнире нет равных.

Но если бы решение зависело от меня, я бы наградил Месси. К сожалению, на финал его уже не хватило. Но затащил-то он туда Аргентину фактически в одиночку! По влиянию на игру команды с ним на чемпионате мира никто близко не сравнится. Восемь забитых мячей, четыре голевые передачи. И это в 39 лет!» — написал Нигматуллин для «СЭ».

Колонка Руслана Нигматуллина о&nbsp;финале ЧМ-2026 и&nbsp;лучших вратарях турнира.«Родри хорош. Но лучший игрок ЧМ-2026 — Месси». Колонка Нигматуллина

Испания в финале ЧМ-2026 обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

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Лионель Месси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Руслан Нигматуллин
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