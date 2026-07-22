Невилл — об игре Аргентины в финале ЧМ-2026: «Если пахнет как дерьмо, значит, это и есть дерьмо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал Аргентину за игру в финале чемпионата мира-2026 против Испании (0:1 д.в.).

«Я говорил, что мои первые слова были словами восхищения в их адрес. Но давайте будем честны: они сыграли ужасно. Я лишь имею в виду, что если им удалось остаться в игре, за это их можно похвалить. Молодцы, но играли они как дерьмо. У Аргентины потрясающая химия в команде и невероятный бойцовский дух, которые помогают ей побеждать. И впереди у нее есть феноменальный игрок — Лионель Месси. Без него они, вероятно, вообще не дошли бы до этой стадии.

Если это выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, значит, это и есть дерьмо. Если честно, в финале мы увидели посредственную игру. И по ходу турнира у них уже были подобные слабые матчи», — цитирует Marca Невилла.

В воскресенье, 19 июля, аргентинцы проиграли испанцам, пропустив в дополнительное время. За игру они сделали всего 2 удара по воротам соперника.