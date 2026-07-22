Вратарь Очоа объявил о завершении профессиональной карьеры

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа решил завершить свою 22-летнюю профессиональную карьеру.

«Я отдал все, что мог; я оставил все на поле для своих клубов и сборной, и сегодня я вешаю перчатки на гвоздь. Быть вратарем — значит знать, что ты можешь ждать 90 минут ради одного момента, когда все зависит от тебя. И когда этот момент наступает, нельзя колебаться.

Я никогда не представлял, как далеко может завести меня мечта. Сегодня я могу только оглянуться назад с гордостью и сказать: «Спасибо». Я уношу с собой любовь миллионов и спокойствие, которое приходит с осознанием того, что я отдал все для Мексики», — написал 41-летний спортсмен в соцсети.

Очоа был включен в состав сборной Мексики на шести чемпионатах мира — по этому показателю он сравнялся с нападающими Криштиану Роналду (Португалия) и Лионелем Месси (Аргентина). Он был основным голкипером национальной команды на трех из них — в 2014, 2018 и 2022 годах.

На ЧМ-2026 Очоа был вторым вратарем после Рауля Ранхеля. При этом главный тренер Хавьер Агирре выпустил Очоа на последние 13 минут матча против Чехии в заключительном туре групповой стадии. После финального свистка вратарь поцеловал штангу ворот на стадионе «Ацтека» — месте, где началась его карьера, — а затем опустился на колено, чтобы принять объятия товарищей по команде. После того, как трибуны опустели, Очоа в последний раз вышел в центр поля, чтобы попрощаться. Ранее он заявлял, что завершит карьеру в сборной после домашнего чемпионата мира.

Вратарь играл за мексиканские «Тигрильос Коапа» и «Америку», «Аяччо», «Малагу», «Гренаду», «Стандард», «Салернитану», АВС САД и АЕЛ.

На клубном уровне Очоа выиграл чемпионский титул с «Америкой» в турнире Клаусура-2005 и завоевал Кубок Бельгии со «Стандардом». На международной арене он привел Мексику к шести победам в Золотом кубке КОНКАКАФ и завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 2020 года.

В сборной Очоа дебютировал в 2005 году. В 154 матчах он пропустил 154 гола, в 64 встречах сыграл на ноль.