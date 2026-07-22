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Сегодня, 10:55

Нигматуллин — о признании Симона лучшим вратарем ЧМ-2026: «Это заслуга полевых игроков»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру вратаря испанцев Унаи Симона на ЧМ-2026.

«Немного удивило, что лучшим вратарем чемпионата назвали Симона. Понятно, один пропущенный гол за восемь матчей — уникальное достижение. Но это в первую очередь заслуга полевых игроков, которые не подпускали соперников к воротам. С партнерами Унаи и должен разделить приз. Так будет справедливо.

Эффектных спасений он не совершал. У него всего девять сейвов — за весь турнир! Да Мартинес за финал сделал одиннадцать! Если бы аргентинец и предыдущие матчи провел на таком кураже, он бы точно второй раз подряд получил «Золотую перчатку».

Но ему забивали практически все: Иордания, Кабо-Верде, Египет, Швейцария, Англия... Пропустил в воскресенье и от Феррана Торреса, хотя тут его вины нет. После скидки Уильямса форвард «Барселоны» расстрелял Эмилиано в упор.

Гораздо ярче Симона проявили себя на ЧМ-2026 Возинья (Кабо-Верде), Хиль (Парагвай), Бич (Австралия), Буну (Марокко), Кобель (Швейцария), Ранхель (Мексика), Варгас (Колумбия), Судзуки (Япония)...

Правда, из них только Буну и Кобель дотянули до четвертьфинала. Остальные повылетали еще раньше. Француз Меньян до поры смотрелся неплохо, но 0:2 с Испанией и 4:6 с Англией звучат как приговор. Британец Пикфорд тоже не блеснул.

Ну и кто же тогда лучший голкипер турнира? Выходит, кроме Симона, достойного кандидата действительно не найти», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Колонка Руслана Нигматуллина о&nbsp;финале ЧМ-2026 и&nbsp;лучших вратарях турнира.«Родри хорош. Но лучший игрок ЧМ-2026 — Месси». Колонка Нигматуллина
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Руслан Нигматуллин
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