Нигматуллин: «В мои игровые времена вратарей запрещалось даже касаться. А сейчас их толкают, пихают, гнобят»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение об игре современных вратарей.

«Особенность современных вратарей — великолепная игра ногами. Уже на уровне полевых! По качеству коротких, средних и длинных передач они реально им ни в чем не уступают. Теперь любого голкипера можно выпускать хоть в оборону, хоть в полузащиту, хоть в нападение — обедни не испортит.

А вот по игре на выходах к ребятам есть вопросы. В том числе по итогам ЧМ-2026. Часто они не справляются с силовыми подачами, многовато пропускают с близкого расстояния, когда им бьют головой. Связано это с тем, что в последние годы права вратаря откровенно ущемляются.

Раньше он был хозяином в штрафной. Вылетал на мяч, выставляя колено вперед, — и все расступались. Понимали: в такой момент к голкиперу лучше не приближаться. Себе дороже. Сегодня арбитры трактуют это как фол, а значит, тебя ждут минимум желтая карточка и пенальти.

В мои игровые времена вратарей запрещалось даже касаться. А сейчас их толкают, пихают, гнобят. Поэтому при навесах добраться до мяча уже гораздо сложнее.

Мне не нравится эта тенденция. Почему на вратаря прыгать можно, а ему на кого-то из полевых — нельзя? Ответ простой: чтобы голов было больше. Тем, кто меняет футбольные правила, хочу дать совет: думайте не только о забитых мячах, но и о здоровье вратарей. Их нужно беречь», — написал Нигматуллин для «СЭ».