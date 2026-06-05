Анчелотти заявил, что Неймар может приступить к тренировкам в общей группе сборной Бразилии на следующей неделе

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с нападающим национальной команды Неймаром, который проходит лечение после травмы правой икроножной мышцы.

Ранее стало известно, что 34-летний футболист не поедет на заключительный матч перед началом чемпионата мира-2026 со сборной Египта, который состоится 6 июня в Кливленде.

«Думаю, ситуация с Неймаром вполне ясна. Он занимается индивидуально. Завтра он пройдет МРТ и, если все будет хорошо, сможет тренироваться с группой на следующей неделе», — приводит Estadao слова Анчелотти.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Бразилия сыграет в группе С с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

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