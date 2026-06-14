ЧМ по футболу 2026: для кого турнир станет последним

Чемпионат мира по футболу 2026 года может стать последним для ряда звезд

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Для ряда звездных игроков чемпионат мира может стать последним в карьере.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский нападающий Криштиану Роналду будет участвовать в турнире в возрасте 41 года. Рекордом для полевых игроков на чемпионатах мира является возраст 42 года 1 месяц и 8 дней (камерунец Роже Милла на ЧМ-1994).

Восьмикратному обладателю «Золотого мяча», чемпиону мира, аргентинскому нападающему Лионелю Месси в июне 2026 года исполнится 39 лет. Матч отбора ЧМ-2026 с Венесуэлой (3:0) ряд СМИ назвал «последним домашним матчем за Аргентину». Позже он все же играл на родине, но в товарищеских матчах.

Немецкий вратарь Мануэль Нойер уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но вернулся перед ЧМ-2026. Сейчас игроку 40 лет.

34-летний нападающий Неймар выступает в бразильском клубе «Сантос» и пропускает большое количество матчей из-за травм: с осени 2025 года бразилец пропустил суммарно несколько месяцев.

Чемпионат мира 2026 года с большой долей вероятности может стать последним для этих игроков, однако ни один из них пока что не объявлял об уходе из сборной.