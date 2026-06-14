Стоимость похищенных у сборной Англии вещей на ЧМ-2026 составила 18 тысяч долларов

Прокуратура округа Джексон (штат Миссури, США) раскрыла детали кражи имущества сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. По данным ВВС, общая стоимость похищенного составила около 18 тысяч долларов.

Инцидент произошел перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити. Согласно судебным документам, среди украденного значатся: четыре пары футбольных бутс (1 тысяча 340 долларов), пять пар обуви (1 тысяча 140 долларов), мяч чемпионата мира (214 долларов 50 центов), вратарские перчатки (160 долларов 87 центов). Также похищены три подписанные игровые футболки — одна красная и две белые стоимостью по 5 тысяч долларов каждая.

Еще в списке указаны четыре темно-синие футболки, четыре пары темно-синих шорт, четыре светло-голубые футболки с длинным рукавом и четыре с коротким. Кроме того, пропали две игрушки в виде львов, сетевые удлинители (40 долларов), колонка JBL (149 долларов 95 центов) и конструктор Lego в виде кроссовка Nike (99 долларов 99 центов).

Сборная Англии стартует на турнире 17 июня матчем с Хорватией. Далее англичане встретятся с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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