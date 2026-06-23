Норвегия и Сенегал сыграют в матче чемпионата мира

Сборные Норвегии и Сенегала сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в ночь на понедельник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» в США, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за основными событиями и результатом игры Норвегия — Сенегал можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.

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