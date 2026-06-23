Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:17

Франция — Ирак: Килиан Мбаппе открыл счет в матче ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Сборная Франции открыла счет в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака.

На 14-й минуте капитан французов Килиан Мбаппе после передачи от Майкла Олисе из-за пределов штрафной левой ногой мощно пробил в левый угол ворот иракцев.

Для 27-летнего француза это 15-й гол на чемпионата мира за карьеру. По этому показателю он обошел немца Герда Мюллера и сравнялся с бразильцем Роналдо. Больше голов на ЧМ только у Мирослава Клозе (16) и Лионеля Месси (18).

Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
Ирак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Франция — Ирак: начало второго тайма отложено минимум на 15 минут из-за погоды
Норвегия — Сенегал: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео
Франция — Ирак: французы выигрывают после первого тайма
100-летняя фанатка Месси посетила матч Аргентина — Австрия
Мбаппе сравнялся с Роналдо по голам на чемпионатах мира
Франция — Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбаппе принял участие в 100-м матче за сборную Франции

Мбаппе сравнялся с Роналдо по голам на чемпионатах мира

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости