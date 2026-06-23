Франция — Ирак: Килиан Мбаппе открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная Франции открыла счет в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака.

На 14-й минуте капитан французов Килиан Мбаппе после передачи от Майкла Олисе из-за пределов штрафной левой ногой мощно пробил в левый угол ворот иракцев.

Для 27-летнего француза это 15-й гол на чемпионата мира за карьеру. По этому показателю он обошел немца Герда Мюллера и сравнялся с бразильцем Роналдо. Больше голов на ЧМ только у Мирослава Клозе (16) и Лионеля Месси (18).

Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).