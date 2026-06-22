Месси повторил достижение Саленко на чемпионатах мира

Месси стал вторым после Саленко с пятью первыми голами сборной на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первые пять голов своей команды на чемпионате мира-2026.

Форвард забил три гола в матче со сборной Алжира (3:0) и дважды отличился в матче со сборной Австрии (2:0). Месси установил рекорд чемпионатов мира по голам, забив 17-й и 18-й. Он опередил немца Мирослава Клозе (16).

Как отмечает портал Stats Foot, Месси повторил достижение бывшего нападающего сборной России Олега Саленко, забив первые пять мячей своей команды на чемпионате мира.

Экс-форвард «Зенита» отметился первыми шестью голами России на ЧМ-1994. Один гол он забил в матче со Швецией (1:3) и пять голов — в матче с Камеруном (6:1).