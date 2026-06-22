Месси: «Главное — это выход Аргентины в следующий раунд ЧМ»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над сборной Австрии (2:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Форвард оформил дубль, забив 17-й и 18-й голы на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром турнира, побив рекорд немца Мирослава Клозе.

Месси заявил, что игроки сборной постараются подарить аргентинским болельщикам еще больше радости.

«Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но я смог это исправить. Главное — выход в следующий раунд, победа в каждом матче всегда входит в наши планы. Я особенно рад победе. Она была решающей, тяжелой, мы приложили много усилий, и она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Аргентина досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков в группе J.