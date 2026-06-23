100-летняя фанатка Месси посетила матч Аргентина — Австрия

Во время матча чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Австрии (2:0) была замечена фанатка с плакатом «100-летний фанат Месси».

В этой встрече Лионель Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На его счету 18 забитых мячей на ЧМ. Он побил рекорд Мирослава Клозе, который забил 16 голов.

Ранее эта женщина попадала в объективы камер на матче «Интер Майами», за который выступает 38-летний аргентинец.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Национальная команда гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026.