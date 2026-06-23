Мбаппе сравнялся с Роналдо по голам на чемпионатах мира

Капитан сборной Франции Килин Мбаппе открыл счет в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака. На 14-й минуте он забил с передачи Майкла Олисе.

Для 27-летнего француза это 15-й гол на чемпионата мира за карьеру. Он обошел немца Герда Мюллера и сравнялся с бразильцем Роналдо по забитым мячам в финальных стадиях ЧМ.

Выше Мбаппе в этом списке только немец Мирослав Клозе с 16 мячами и аргентинец Лионель Месси, который в понедельник, 22 июня, оформил дубль в матче ЧМ-2026 против Австрии (2:0) — 18 голов.