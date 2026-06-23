Мбаппе принял участие в 100-м матче за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе проводит 100-й матч за национальную команду.

В ночь с 22 на 23 июня Франция и Ирак встречаются во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Матч проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и начался в 00.00 по московскому времени.

Для 27-летнего Мбаппе, который вышел в стартовом составе, игра стала 100-й в составе сборной Франции. На счету форварда 58 голов и 40 результативных передач в предыдущих 99 встречах национальной команды.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за событиями встречи Франция — Ирак можно в матч-центре «СЭ».