Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:00

Мбаппе принял участие в 100-м матче за сборную Франции

Сергей Филин

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе проводит 100-й матч за национальную команду.

В ночь с 22 на 23 июня Франция и Ирак встречаются во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Матч проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и начался в 00.00 по московскому времени.

Для 27-летнего Мбаппе, который вышел в стартовом составе, игра стала 100-й в составе сборной Франции. На счету форварда 58 голов и 40 результативных передач в предыдущих 99 встречах национальной команды.

Франция&nbsp;&mdash; Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.Франция — Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за событиями встречи Франция — Ирак можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
Ирак

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Франция — Ирак: Килиан Мбаппе открыл счет в матче ЧМ-2026
Франция — Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
В паузах на водопой и 48 командах нет ничего плохого. Хватит критиковать любые новинки ЧМ-2026
На ЧМ ждут первую «стратегическую ничью» — в игре Парагвая и Австралии. Такой результат выведет обе сборные в плей-офф
Месси: «Главное — это выход Аргентины в следующий раунд ЧМ»
Франция — Ирак: видеотрансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Месси повторил достижение Саленко на чемпионатах мира

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости