Сборные Германии и Кюрасао сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 14 июня. Игра состоится на арене «ЭнЭрДжи Стдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

За ключевыми событиями и результатом игры Германия — Кюрасао можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.

14 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Команды играют в группе Е, где также выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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