Организаторы чемпионата мира-2026 отозвали квоту на билеты для иранских болельщиков

Федерация футбола Ирана (FFIRI) сообщила, что выделенная квота на билеты для болельщиков на матчи чемпионата мира была отозвана.

Турнир стартует 11 июня. Иран сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. 24 мая ФИФА одобрила перенос базы иранской сборной на чемпионате мира из США в Мексику.

«Это несмотря на то что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — приводит Reuters заявление FFIRI.

Ранее стало известно, что часть делегации сборной Ирана, включая тренеров, не получила американские визы перед чемпионатом мира-2026.

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