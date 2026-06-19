Бистрович — о Беншимоле: «Он заслужил выступление на чемпионате мира своей игрой и голами»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович рассказал «СЭ» о поддержке своего одноклубника, нападающего сборной Кабо-Верде Жилсона Беншимола на чемпионате мира.

«Мы все ждали, чтобы Жилсон вышел на поле в матче с Испанией. Но есть еще две игры. Мы будем смотреть его матчи, если у нас будет время. Еще после сезона пожелали ему удачного выступления на чемпионате мира. Он своей игрой и голами этого заслужил», — сказал Бистрович «СЭ».

В следующем матче группового турнира чемпионата мира Кабо-Верде 22 июня сыграет против Уругвая.