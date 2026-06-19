Сборные Бразилии и Гаити сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 20 июня. Встреча группы C пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бразилия — Гаити можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало эфира — в 03.10 мск.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в 1-м туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C, где также играют сборные Шотландии и Марокко.

ЧМ-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, разделенные на 12 групп. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

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