Сборные Бельгии и Египта сыграют в матче группы G чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Бельгия — Египет можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа G.

15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

Бельгия и Египет начнут выступление на чемпионате мира с очной встречи. Команды попали в группу G, где также сыграют сборные Ирана и Новой Зеландии. Во втором туре бельгийцы встретятся с Ираном, а египетская команда сыграет с Новой Зеландией.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Египет. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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