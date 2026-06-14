Live
15 июня, 23:55
Бельгия и Египет сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Во втором туре Бельгия 21 июня в 22:00 по московскому времени сыграет с Ираном, а Египет 22 июня в 04:00 встретится с Новой Зеландией.
Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в первом туре ЧМ-2026
90+6-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты сборной Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграли вничью с Египтом — 1:1. Оба гола забили египтяне — Эмам Ашур забил в чужие ворота, а Мохамед Хани отметился автоголом. Матч достойных соперников. Никто сегодня не заслуживал поражения.
90+4-я минута. Мехеле подрезал мяч в дальний угол после стандарта — все-таки выше цели.
90+3-я минута. Египтяне успели вернуться в защиту — соперник разгонял контратаку, но не сумел найти момент для удара.
90-я минута. А мы наблюдаем штурм владений Куртуа. Мехеле в подкате, в последний момент, выбил мяч из-под ног соперника.
89-я минута. Падение Сайеда после борьбы за мяч с Де Кейперсом в чужой штрафной. Свисток рефери молчит. Многие зрители считают, что фол был.
89-я минута. Двойная замена от египтян. Судя по количеству пауз, ко второму тайму можно добавлять минут шесть-семь.
87-я минута. Подача справа в штрафную египтян, Лукаку без припятствий пробил головой — выше перекладины.
86-я минута. Гарсия еще две замены произвел. Де Брейне отправился отдыхать, готовиться к следующим матчам.
84-я минута. Снова Куртуа действует неуверенно — за шиворот ему летел мяч, он из-под перекладины перевел мяч на угловой.
83-я минута. Шобеир снова хорош — Мехеле бил головой из штрафной, выцеливал в дальний угол.
74-я минута. Совсем не задерживается мяч у египтян. Салах в поиске мяча вынужден идти в прессинг.
72-я минута. Менье подключился к атаке и отметился опасным ударом низом — Шобеир надежен.
71-я минута. Теперь психологическое преимущество у бельгийцев. Как бы египтяне не подсели в концовке...
Автогол Хани позволил Бельгии сравнять счет в матче с Египтом
66-я минута. ГОООЛ! 1:1. И чуть ли не первое действие Лукаку оказалось голевым. Банальный прострел справа и Ромелу в борьбе вынудил Хани переправить мяч в собственные ворота.
65-я минута. Везет Куртуа. После удара Мармуша случился рикошет и едва мяч не юркнул в незащищенный угол.
64-я минута. Доку уже справа. Угловой заработан его стараниями. Быстрый розыгрыш, подача — Шобеир надежен.
62-я минута. Удар издали от Тилеманса — рядом с левой штангой. Плотный удар из сложной ситуации.
61-я минута. Доку традиционно упал. На этот раз в чужой штрафной. Бельгиец сам сознательно шел на контакт — свисток рефери молчит.
60-я минута. А в ответ забег Мармуша. По сути, выход один на один под углом — в ближний угол египтянин не попал.
59-я минута. Де Брейне проник в штрафную, не стал делиться с мячом. Трех оппонентов, конечно, ему обыграть не удалось.
56-я минута. Салах пробил головой — Куртуа парировал, а Ашур был обязан результативно добивать. В итоге — мимо!
54-я минута. Перемещаемся тут же в другую штрафную. Там Кастань успел накрыть Зико. Угловой заработан африканцами.
53-я минута. Штанга! Де Брейне исполнил штрафной и попал в каркас ворот. В левую от себя штангу попал бельгиец.
51-я минута. Доку слева пролез, вдоль лицевой, в штрафную. Показалось, что он передержал мяч — спешно египтяне заблокировали путь мячу.
50-я минута. Наконец Доку выпросил штрафной. Мармуш его придержал. Метров 25 до ворот Шобеира.
49-я минута. Опасно в штрафной бельгийцев. Зико бил, Мармуш бил — соперники заблокировали.
48-я минута. Доку упал на газон после контакта с соперником при вводе мяча из аута — рефери не отреагировал.
47-я минута. Активно действовал левый фланг египтян. Тот же Ашур после потери мяча не выключился, а пошел в отбор.
Сборная Бельгии после первого тайма уступает Египту
45+5-я минута. 1:0 в пользу «фараонов» — итог первого тайма. И не сказать, что счет несправедлив. Весьма организованный футбол демонстрируют африканцы. Посмотрим, что изменится после перерыва.
45+4-я минута. Куртуа неудачно сыграл на выходе — счастье бельгийцев, что соперник дальнюю штангу не замкнул.
45+3-я минута. Де Брейне переусердствовал при отборе близ чужой штрафной. Рефери зафиксировал фол.
45+2-я минута. Опасно! Это был шанс! Доку бил с центра штрафной после скидки Де Кетеларе, но в створ не попал.
45-я минута. Редкая для концовки тайма позиционная атака африканцев. Ее нарушил фол на Онане близ штрафной.
43-я минута. Удар Де Брейне со средней дистанции — попал в своего, Де Кетеларе помешал партнеру.
42-я минута. Нгой вновь идет вперед, задействует партнера, но в ответ — неточный пас. Тут же египтяне развивают контратаку.
39-я минута. А сейчас удар Троссара состоялся, но слабовато — мяч попал в египетского защитника.
39-я минута. До верного пытались разыграть мяч бельгийцы. И почти получилось — Доку дал пас под удар Троссару, но тот не попал по мячу.
38-я минута. Тилеманс в атаке наступил на Фати. Снова атака европейцев завершилась ничем.
36-я минута. Уже можно сказать, что пауза, связанная с водопоем, серьезно сценарий матч не изменила. Бельгийцы чаще возятся с мячом, но египтяне умело обороняются и контратакуют.
35-я минута. Угловой разыгран бездарно — потеря. Фатух получил желтую карточку за фол на Доку, который разгонял контратаку.
34-я минута. Опасно! Зико пробил в дальний угол — Куртуа не без труда перевел мяч на угловой.
33-я минута. Вновь Доку слева не удается пролезть в чужую штрафную. Коллективно обороняются египтяне.
32-я минута. Кастань сделал пас в штрафную, а Тилеманс пытался пробить в падении спиной. Не получилось.
31-я минута. Тилеманс справа загружал мяч в штрафную — египетские защитники хладнокровны.
30-я минута. Доку завозился с мячом — тут же из-под его ног мяч за боковую выбил Хани.
29-я минута. Ашур получил по ногам в собственной штрафной. Менье его сбил. Уже после свистка пробил Де Брейне — Шобеир на всякий случай отбил.
27-я минута. Хани на фланге не позволил прострелить Кастаню. Бельгийский защитник уже об атаке вспоминает.
26-я минута. Вся реклама показана, футбол продолжается. Ждем большей активности от Бельгии.
25-я минута. Пока пауза продолжается, уместо вспомнить, что сборная России пропустила от Египта (0:1) в товарищеском матче только в середине второго тайма.
23-я минута. Время для водной паузы, а значит, первая четверть матча осталась позади.
Ашур вывел Египет вперед в матче с Бельгией
20-я минута. ГОООЛ! Египет вышел вперед — 1:0. Ашур мощно пробил низом. Пожалуй, голкипер уровня Куртуа должен такое тащить! Разящий удар с метров 25-ти — и не сказать, что мяч летел в угол. Чуть левее центра.
18-я минута. У Салаха сегодня день рождения. Много поздравительных плакатов у болельщиков.
16-я минута. Очень много контактной борьбы. Доку пострадал на бровке в борьбе с Хани.
16-я минута. Руди Гарсия множество пометок заносит в блокнот. На поле почти не смотрит. Видимо, за это отвечают помощники.
15-я минута. И сразу же ответная желтая. Кастань схлопотал предупреждение за фол на Салахе. Срыв контратаки.
14-я минута. Атея получил желтую карточку за фол на Нгое. Защитник смело пошел вперед в обыгрыш и получил по ногам. Подножка.
13-я минута. Шобеир неудачно ввел мяч на бровку — бельгийцы тут же отобрали. Постепенно инициатива переходит именно к европейцам.
12-я минута. Де Кетеларе упал на подступах к чужой штрафной после контакта с соперником. Свисток рефери молчит.
11-я минута. Хани справа пытался навесить на дальнюю штангу — недолет, защитники сняли воздух.
10-я минута. Теперь мелкий фол в центре поля со стороны Салаха. Он улыбается. Погода хорошая, футбол топ-уровня, поэтому и настроение есть!
9-я минута. Похвально стремление африканцев действовать в одно касание. Но со своей половины поля выйти не удается.
7-я минута. А этот удар состоялся. Довольно опасно выстрелил с метров 22-х Де Брейне — рядом с левой штангой пролетел мяч.
5-я минута. Много средних и дальних передач, поэтому высок процент брака. Интенсивно работают обе команды, пока трудно отдать кому-то предпочтение.
4-я минута. Египтяне впервые проникли в чужую штрафную. Там пробить не удалось — бельгийцы оперативно накрыли соперника.
3-я минута. Де Кетеларе впереди зацепился за мяч, сделал пас пяткой — неточно. Удар от ворот произведет Шобеир.
Матч сборных Бельгии и Египта стартовал
1-я минута. Поехали! Игра началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты сборной Бельгии.
Национальные гимны Бельгии и Египта прозвучали. Через две-три минуты прозвучит и стартовый свисток.
Футболисты сборных Бельгии и Египта уже на поле. Сейчас прозвучат национальные гимны.
Стартовый состав сборной Египта на матч против Бельгии
Стартовый состав: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Лашин, Аттия, Ашур, Фати, Салах, Мармуш, Зико.
Запасные: Эль-Шенави, Солиман, Алаа, Абдельмагид, Рабья, Абдель Монем, Хафез, Алаа, Дунга, Сабер, Трезеге, Абделькарим, Хассан, Адель, Зизо.
Стартовый состав сборной Бельгии на матч с Египтом
Стартовый состав: Куртуа, Менье, Нгой, Кастань, Мехеле, Онана, Тилеманс, Де Брейне, Троссард, Доку, Де Кетеларе.
Запасные: Ламменс, Пендерс, Теат, Де Кёйпер, Де Винтер, Сейс, Витсель, Морейра, Ванакен, Салемакерс, Раскин, Лукаку, Лукебакио, Фернандес-Пардо.
Мнение Руди Гарсии о матче с Египтом
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил, что цель его команды — первое место в группе.
«Наш приоритет — завершить групповой этап на первом месте. Это главная задача, чтобы в плей-офф получить более благоприятную жеребьевку в плей-офф и остаться в Сиэтле. Но мы искренне уважаем всех трех соперников по группе. Египет — одна из лучших команд Африки. Там играет Мохамед Салах. Я прекрасно знаю его возможности, поскольку тренировал его в «Роме», — сказал французский специалист.
Сборная Египта: последние результаты
Египтяне в 2026-м провели также четыре товарищеские встречи. В марте команда Хоссама Хассана победила Саудовскую Аравию (4:0) и сыграла вничью с Испанией (0:0). 28 мая «фараоны» победили сборную России (1:0) и уступили Бразилии (1:2).
Сборная Бельгии: последние результаты
Сборная Бельгии в 2026 году в рамках подготовки к чемпионату мира провела четыре товарищеских матча. В марте команда Руди Гарсии разгромила США (5:2) и сыграла вничью с Мексикой (1:1). В начале июня «красные дьяволы» победили Хорватию (2:0) и Тунис (5:0).
Где смотреть трансляцию матча Бельгия — Египет
Матч Бельгия — Египет в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Бельгия — Египет
Матч Бельгия — Египет состоится в понедельник, 15 июня, в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Сборные Бельгии и Египта сыграют в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Это стартовая игра квартета G, в который также попали Иран и Новая Зеландия.
«Красные дьяволы» и «фараоны» уверенно отобрались на ЧМ-2026. Бельгийцы в зоне УЕФА заняли первое место в группе с Уэльсом, Северной Македонией, Казахстаном и Лихтенштейном, не потерпев ни одного поражения — пять побед при трех ничьих при разнице мячей 29:7.
Египет в зоне КАФ без поражений прошел группу А, где выиграл восемь матчей из десяти. Команда Хоссама Хассана оставила позади себя команды Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау, Эфиопии и Джибути.
Бельгия и Египет за последние десять лет сыграли два товарищеских матча. В июне 2018-го «красные дьяволы» победили крупно (3:0), а в ноябре 2022 года африканцы взяли реванш (2:1).
«СЭ» будет подробно следить за игрой Бельгия — Египет. Присоединяйтесь!