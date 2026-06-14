Бельгия и Египет сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Сборные Бельгии и Египта сыграют в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Это стартовая игра квартета G, в который также попали Иран и Новая Зеландия.

«Красные дьяволы» и «фараоны» уверенно отобрались на ЧМ-2026. Бельгийцы в зоне УЕФА заняли первое место в группе с Уэльсом, Северной Македонией, Казахстаном и Лихтенштейном, не потерпев ни одного поражения — пять побед при трех ничьих при разнице мячей 29:7.

Египет в зоне КАФ без поражений прошел группу А, где выиграл восемь матчей из десяти. Команда Хоссама Хассана оставила позади себя команды Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау, Эфиопии и Джибути.

Бельгия и Египет за последние десять лет сыграли два товарищеских матча. В июне 2018-го «красные дьяволы» победили крупно (3:0), а в ноябре 2022 года африканцы взяли реванш (2:1).

«СЭ» будет подробно следить за игрой Бельгия — Египет. Присоединяйтесь!