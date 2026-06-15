Непомнящий о возможном увольнении тренера Туниса Лямуши: «Африка есть Африка. Спонтанность, никакого анализа ситуации»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном увольнении главного тренера сборной Туниса Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в первом туре чемпионата мира-2026.

Об этом 15 июня сообщил журналист Ромен Молина.

«Это Африка — там все случается. Для меня это сверх неожиданность. Что за дела такие? Там сборная Кюрасао 1:7 проиграла, теперь убирать и там тренера? У меня нет объяснений такому решению. Африка есть Африка. Спонтанность, никакого анализа ситуации. Но стоит признать, что Тунис чувствовал себя беззащитно во встрече со Швецией. Не ожидал такой игры от шведов», — сказал Непомнящий «СЭ».

В следующем туре тунисцы 21 июня встретятся с японцами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

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