Аргентина — Австрия: Месси не реализовал пенальти

Сборная Аргентины не смогла выйти вперед в матче со сборной Австрии в групповом турнире ЧМ-2026.

Пенальти на 9-й минуте не реализовал Лионель Месси.

11-метровый был назначен после падения в штрафной австрийцев нападающего аргентинцев Лаутаро Мартинеса. Главный арбитр Амин Омар принял решение о пенальти после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

Месси мог забить 17-й гол на чемпионатах мира и стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Сейчас он делит первое место с немцем Мирославом Клозе.