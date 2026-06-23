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Сегодня, 11:56

Полузащитник сборной Алжира Маза — о победе над Иорданией: «Мы доминировали весь матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник сборной Алжира Ибрахим Маза подвел итоги матча против Иордании (2:1) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

20-летний футболист отыграл весь матч и был признан лучшим игроком встречи.

«Это была очень сложная игра. Они вели со счетом 1:0, но мы доминировали на протяжении всего матча, по крайней мере, мне так казалось. В перерыве мы сказали, что теперь нам нужно выложиться еще больше, но при этом сохранять терпение, ведь мяч почти все время был у нас. Потом мы забили два красивых гола и выиграли матч. Мы очень рады. Думаю, эти три очка помогут нам в следующей игре, они нас очень мотивируют. Теперь мы с уверенностью идем к следующему матчу», — приводит слова Мазы пресс-служба ФИФА.

Алжирцы набрали 3 очка и занимают третье место в группе J. Иорданцы — на последней строчке (0 очков).

В третьем туре Иордания встретится с Аргентиной, а Алжир сыграет против Австрии. Оба матча пройдут 28 июня.

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